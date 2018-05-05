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وست بروميتش يلدغ توتنهام بالوقت القاتل في البريميرليغ
2018/05/05 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادانتصر وست بروميتش على ضيفه توتنهام، اليوم السبت، 1-0، في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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