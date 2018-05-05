2018/05/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث مباشر: حفل افتتاح ملعب النجف الدولي

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بث مباشر: حفل افتتاح ملعب النجف الدولي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بث مباشر: حفل افتتاح ملعب النجف الدولي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).