زيدان : تقنية الفيديو ستطبق ولكني لست معها

2018/05/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لايتفق مع تقنية الفيديو التي ستطبق في الليغا بداية من الموسم القادم .

وقال زيدان: “تقنية الفيديو ستكون موجوده الموسم القادموبالنسبة لي فأنا لست متفقا مع هذا ولكن يجب ان نتقبل الامر”.

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