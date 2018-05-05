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زيدان : تقنية الفيديو ستطبق ولكني لست معها
2018/05/05 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لايتفق مع تقنية الفيديو التي ستطبق في الليغا بداية من الموسم القادم .

وقال زيدان: “تقنية الفيديو ستكون موجوده الموسم القادموبالنسبة لي فأنا لست متفقا مع هذا ولكن يجب ان نتقبل الامر”.

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