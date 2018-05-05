مظهر محمد صالح - فندق الاسرار!

2018/05/05 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح فندق الاسرارد.مظهر محمد صالحعلى يمين الشارع المسمى ستراند ستريت في العاصمة لندن حطت بي حافلتي بهدوء امام مدخل فندق شديد الكلاسيكية يذكرك بقرون انكلترا الماضية من حيث الطراز وقوة الرسوخ في عمق التاريخ البريطاني وامارات ولادة الثورة الصناعية ، ولكن تجد من الوهلة الاولى ان هذا الفندق يحمل الكثير من الالغاز والرمزيات حينما تتطلع الى الاعمدة التي شيد عليها .فبغض النظر عمن يستقبلك بأبت......

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