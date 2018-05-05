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مصرف الرشيد: منح سلف زواج تصل لـ 10 مليون للموظفين للزواج الثاني أو الأول
2018/05/05 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، أن ان المصرف قرّر زيادة مبلغ سلفة الزواج لتصبح (١٠) مليون دينار بدلاً من (٥) مليون للزواج الأول أو الثاني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “المصرف قرر زيادة مبلغ سلفة الزواج لتصبح (١٠) مليون دينار بدلاً من (٥) مليون”.

وأضاف […]

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