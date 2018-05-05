الآلاف يتظاهرون ضد إصلاحات ماكرون وسط باريس

2018/05/05 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..وسط انتشار أمني كثيف، خرج آلاف المواطنين اليوم إلى شوارع باريس احتجاجا على إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم.وأعلنت شرطة العاصمة أن 40 ألف شخص يشاركون في الحملة الاحتجاجية، بينما تتحدث حركة “فرنسا المتمردة” اليسارية المنظمة للمظاهرة أن عدد المحتجين بلغ 160 ألف شخص.[…]

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