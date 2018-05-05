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لوحات ممسرحة
2018/05/05 | 20:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوحات ممسرحة" قراءة نقدية للوحات الفنان التشكيلي العراقي احمد الزعيم ) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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