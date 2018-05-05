الدبلوماسية العراقية تنجح في إفشال محاولة الكيان الصهيوني لشغل مقعد في مجلس الامن

2018/05/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد بيان للخارجية العراقية أن الدبلوماسية العراقية لعبت دوراً في إفشال محاولة ترشح الكيان الصهيوني لشغل مقعد في مجلس الامن ، مشيرا الى أن الوزير إبراهيم الجعفري ، رئيس لجنة التصدي لترشح الكيان الصهيوني لشغل مقعد في مجلس الأمن للأعضاء غير الدائمين والمنبثقة عن الجامعة العربية ، تكلل بالنجاح ، ولم تحصل تل أبيب على المقعد في المجلس.واضاف البيان أن وزير الخارجية وجه خطابات لنظرائه من العرب والأجانب على الصعيد الإقليمي والدولي ، وحثهم على التصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد مهم في مؤسسة دولية تعنى بحفظ الأمن والسلم الدوليين ، مؤكداً أن شغل الكيان الصهيوني لمعقد في مجلس الامن الدولي يعرض مصداقية المجلس للخطر بسبب الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي ينتهجها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية للمسلمين والمسيحيين.وكان الكيان الصهيوني تنافس مع كل من ألمانيا وبلجيكا في السباق على مقعدين في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا ، بينهم 5 أعضاء دائمين.وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على خمسة أعضاء غير دائمين جدد الشهر المقبل للحصول على المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من الاول من كانون الثاني من العام المقبل.انتهىم .

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