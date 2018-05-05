2018/05/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري : وحدة ديالى خط احمر وحربنا ضد الفاسدين اولوية قصوى

5 مايو, 2018 | 8:34 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد رئيس قائمة الفتح النائب “هادي العامري” اليوم السبت، وحدة ديالى “خط احمر”، فيما اشار الى ان الحرب على الفساد تمثل “اولوية قصوى” لتحالفه.

وقال “العامري” في تجمع انتخابي كبير اقيم لقائمة الفتح في ملعب ديالى وسط ب‍عقوبة، وتابعها “الموقف العراقي” إن “وحدة ديالى خط احمر وهي تمثل عراقا مصغر يضم كل المكونات والاطياف”، لافتا الى ان “داعش اندحر في المحافظة بتضحيات ودماء ابناء ديالى من كل المكونات”.واضاف “العامري” ان “الحرب على الفاسدين اولوية قصوى بالنسبة لنا ولن يكون هناك ازدهار اقتصادي دون قرارات جريئة تسهم في اعادة احياء عجلة البناء والاعمار والصناعة الوطنية”، موكدا ان “الانتخابات حق دستوري لكل مواطني العراق ومنهم مواطني ديالى، وعليهم ان يزحفوا صوب صناديق الاقتراع للتعبير عن ارائهم”.

وتابع “العامري” أن “العراق قوي بوحدة ابنائه ولن نقبل بالتدخل الخارجي في شؤونه”، مؤكدا ان “وجود عشرات الاف اليوم في هذا التجمع الانتخابي مع كل الاطياف والمكونات دليل بان الامن مستقر في ديالى وان الاهالي موحدون حيال ملف الانتخابات”.

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