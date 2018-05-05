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بيان
2018/05/05 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا بشأن الزيارة التاريخية رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، إلى السعودية أبريل الماضي.

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