2018/05/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا بشأن الزيارة التاريخية رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، إلى السعودية أبريل الماضي.

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