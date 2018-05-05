بدء احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي بحضور عبطان و30 الف متفرج

2018/05/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف : اين]بدأت، مساء اليوم السبت، احتفالية ملعب النجف الدولي بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان والجماهير الرياضية التي بلغت 30 الف متفرج.وتوافدت الجماهير الرياضية الى ملعب النجف الاشرف لحضور الكرنفال الرياضي الكبير لافتتاح ملعب النجف الدولي بعد استكمال جميع الاستعدادات لافتتاحه.وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن نفاد تذاكر دخول حفل افتتاح ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج.كما اكدت ان الاحتفالية ستتضمن اوبريت يتغنى بارض العراق من شماله الى جنوبه.يشار الى ان ملعب النجف الدولي جاهز بكل تفاصيله وهناك بعض المنشآت القريبة منه سوف يتم افتتاحها خلال الايام القليلة المقبلة.يذكر ان وزارة الشباب والرياضة قامت بافتتاح عدة ملاعب ومنشآت رياضية ضمن خطتها خلال العام 2018 منها ملعب الكفل وقاعة الحلة، كما سيفتتح ملعب الكوت الاولمبي وملاعب الحبيبة وعمو بابا والزوراء ، والشرع بملعب التاجيات.انتهى

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