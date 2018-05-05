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بالوثيقة.. الصدر: أهداف مشروع الأغلبية السياسية لـ”فرض الفساد أكثر”
2018/05/05 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد عدّ زعيم التيار الصدري، اليوم السبت، دعوة بعض السياسيين لمشروع الأغلبية السياسية هي لـ”فرض فسادهم أكثر” في حال حصوله.

وقال الصدر في رده على سؤال عن الأغلبية السياسية، “لست مع الأغلبية السياسية حالياً”.

وأضاف الصدر بحسب وثيقة حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منها، أن “أغلب الظن أن بعض السياسيين الواهمين يظنون انهم […]

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