حضور جماهيري غفير بافتتاح ملعب النجف الدولي

2018/05/05 | 20:40

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بغداد/..



افتتح ملعب النجف الدولي، السبت، خلال احتفالية شهدت حضوراً جماهيراً غفيراً قارب الثلاثين ألف متفرج.

وشهد الملعب توافد الجماهير منذ ساعات مبكرة سبق حفل الافتتاح، بعد ان نفدت التذاكر من الجماهير الوافدة من مختلف المحافظات العراقية، ولاسيما الجنوبية والفرات الاوسط والعاصمة بغداد.

وشهدت الاحتفالية اقامة فعاليات منوعة، جسدت مراحل بناء الملعب الحديث، والذي يأمل القائمون على الرياضة في العراق ان يضاف الى الملاعب التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الحظر عن اقامة المباريات الدولية فيها، وهي البصرة وكربلاء واربيل .انتهى أ د

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