كيري يلتقي ظريف سراً لبحث سبل إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

2018/05/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سراً، لبحث سبل إنقاذ الاتفاق النووي، في ثاني لقاء بين

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