المهندس ينعى الشيخ المجاهد كريم الخاقاني

2018/05/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بِسْم الله الرحمن الرحيم

(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

صدق الله العلي العظيم

ننعى بألم شعلة الجهاد وهمام المُضحين الشجاع الشيخ كريم الخاقاني قائد فرقة الامام علي "ع" القتالية الذي وافاه الأجل خلال تلقيه العلاج خارج البلاد، بعد مسيرة كبيرة قاد خلالها عمليات مهمة لتحرير الارض من دنس داعش.

وفي الوقت الذي اتقدت قلوبنا بجذوة فراق الحبيب كريم الخاقاني، فان الأمل يحدونا بان يبقى طريق التضحية الذي خطه ورفاقه في سبيل نصرة العراق واعلاء كلمته حافلا بالمخلصين كما كان طيلة السنين الماضية.

هذا ونتقدم بآحر التعازي الى عائلة الفقيد، وندعو الباري عز وجل ان يمن عليهم بالصبر والسلوان وعظيم الأجر انه سميع مجيب.

ابو مهدي المهندس

٥ / ٥ / ٢٠١٨

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