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العيسى: مؤسساتنا العلمية والأكاديمية ستسهم بصناعة التنمية في العراق
2018/05/05 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، اليوم السبت، “أن مؤسساتنا العلمية والأكاديمية ستسهم بصناعة التنمية في العراق وستحقق أهدافها بانتاج تعليم عالي الجودة”.

واضاف العيسى في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي أقامته كلية النسور الجامعة وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) “إن مؤسساتنا العلمية والأكاديمية يرتبط بها […]

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