2018/05/05 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، اليوم السبت، “أن مؤسساتنا العلمية والأكاديمية ستسهم بصناعة التنمية في العراق وستحقق أهدافها بانتاج تعليم عالي الجودة”.واضاف العيسى في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي أقامته كلية النسور الجامعة وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) “إن مؤسساتنا العلمية والأكاديمية يرتبط بها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيسى: مؤسساتنا العلمية والأكاديمية ستسهم بصناعة التنمية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيسى: مؤسساتنا العلمية والأكاديمية ستسهم بصناعة التنمية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).