2018/05/05 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فيلسوف أوروبي إنهم في الغرب لم يعودوا “يؤمنون محقاً” بالدين رغم أن الكثيرين منهم يمارسون طقوساً دينية أكثر من أي وقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارل ماركس.. هل ما زال شاهدا على إفلاس الغرب؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارل ماركس.. هل ما زال شاهدا على إفلاس الغرب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).