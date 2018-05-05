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كارل ماركس.. هل ما زال شاهدا على إفلاس الغرب؟
2018/05/05 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال فيلسوف أوروبي إنهم في الغرب لم يعودوا “يؤمنون محقاً” بالدين رغم أن الكثيرين منهم يمارسون طقوساً دينية أكثر من أي وقت

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