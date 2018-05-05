إعادة فتح طريق عقره – مندان مع محافظة نينوى

2018/05/05 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اغلاقه، افتتح اليوم السبت، الطريق الرابط ما بين محافظة نينوى وقضاء عقره، بعد ان جرى غلقه من قبل قوات البيشمركه أبان سيطرة الحكومة الاتحادية على ناحية بعشيقة.وقال الشيخ عمر، عضو مجلس محافظة نينوى في حديث لـ (كركوك ناو) انه “في صباح اليوم تم ازالة الساتر […]

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