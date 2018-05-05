الشركة المنفذة لملعب النجف: الملعب صرحا من صروح المجد وباياد عراقية

2018/05/05 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد رئيس مجلس إدارة شركة {انوار سورا} الدولي عبدالله عويز الجبوري، ملعب النجف الدولي صرحا من صروح المجد وبأياد عراقية.وقال الجبوري في كلمة القاها في افتتاحية ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج اليوم السبت ان" شركتنا {انوار سورا} للمقاولات العامة أنجزت وبتكليف من لدن وزارة الشباب والرياضة صرحا جديدا من صروح المجد والبناء بأياد عراقية خاصة تصميما وتنفيذا وباشراف متواصل من قبل وزير الشباب عبد الحسين عبطان والذي مارس مسؤولياته من موقع ادنى فكان قريبا من المشكلة وسريعا في حلها".وأضاف انه" بعمل استثنائي بالتصميم والتنفيذ وبالرغم من كل المعوقات وبعون المسؤولين في الوزارة تكللت الجهود الاستثنائية بإنجاز ملعب النجف الدولي التي بلغت مدة إنجازه 3 سنوات المتزامن مع رفع الحظر عن الملاعب العراقية".انتهى

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