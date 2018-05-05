القوات الأمنية تنتشر حول مدارس بغداد

2018/05/05 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



افاد مصدر امني، السبت، بأن دوريات القوات الامنية بدأت بالانتشار حول جميع المدارس الموجودة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "القوات الامنية انتشرت حول جميع مدارس العاصمة بغداد، حيث وضعت دوريات ثابتة قرب المدارس بالاضافة الى الدوريات الراجلة".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية حددت مداخل ومخارج الرجال والنساء ووضعت الاسلاك الشائكة على امتداد المدارس تمهيداً ليوم الانتخابات في الاسبوع القادم".



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