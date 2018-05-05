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العبادي: من واجبنا تأمين حياة كريمة للمعلمين ومنحهم حقوقهم وإنهاء معاناتهم
2018/05/05 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي: من واجبنا تأمين حياة كريمة للمعلمين ومنحهم حقوقهم وإنهاء معاناتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/05 | 21:45.

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