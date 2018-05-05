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ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص
2018/05/05 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، وصول 6 جثامين إلى المستشفى، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

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