ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص

2018/05/05 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، وصول 6 جثامين إلى المستشفى، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

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