قرقاش يعلق على موقف السعودية من فلسطين

2018/05/05 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية.

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