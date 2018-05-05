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قرقاش يعلق على موقف السعودية من فلسطين
2018/05/05 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية.

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