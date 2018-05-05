2018/05/05 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، انه تمت الموافقة على تعديل تحديث التصميم الأساس لناحية سبع البور.

وقال الامانة في بيان مقتضب، تلقت “صدى الاعلام”، ان “وزارة الإعمار والاسكان و البلديات العامة، وغرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قامت بتلبية متظاهري ناحية سبع البور بتعديل تحديث التصميم الأساس للناحية”.

يذكر الى ان اهالي سبع البور قاموا بعدة تظاهرات في اوقات سابقة من اجل المطالبة بـ”تحويل ناحية سبع البور الى قضاء”.

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