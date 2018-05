2018/05/05 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضة

افتتحت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم السبت، ملعب النجف الدولي بحفل جماهيري كبير.

وحضر حفل الافتتاح، وزير الشباب عبد الحسين عبطان، ومحافظ النجف لؤي الياسري فضلًا عن آلاف الجماهير، من مختلف المحافظات العراقية، حيث ستقام مباراة بين نجوم المنتخب العراقي السابقين، ونادي النجف.

وملعب النجف الدولي هو السادس في العراق بعد ملاعب الشعب وجذع النخلة وكربلاء والسليمانية وأربيل، ووضع حجر أساسه عام 2011، وكان من المقرر افتتاحه بعد 900 يوم، لكن أعمال البناء توقفت بسبب الأزمة المالية التي مر بها العراق.

فيديو : تفاعل الجماهير الحاضرة في استاد #النجف #افتتاح_استاد_النجف pic.twitter.com/O54fMFZYsS

— قناة الكأس (@alkasschannel) May 5, 2018

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ملعب النجف الدولي وسط حضور جماهيري كبير (فيديو)) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ملعب النجف الدولي وسط حضور جماهيري كبير (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).