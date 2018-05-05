ماذا ستكون الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران؟

2018/05/05 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى واشنطن في الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس ترامب إشاراتٍ متضاربة حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.فقد وصف الاتفاق بـ

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