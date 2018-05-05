‏الاستخبارات تضبط كدساً للعتاد يحتوي على 16 صاروخاً في صلاح الدين

2018/05/05 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افاد مركز الاعلام الامني، السبت، ان مفارز الاستخبارات العسكرية عثرت على كدس للعتاد مخبأ في محافظة صلاح الدين، مؤكداً انه يحتوي على 16 صاروخاً وعتاد اخر.

وقال المركز في بيان تلقته /المعلومة/، ان “‏مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابيء العبوات والصواريخ في المحافظة”.

واضاف ان “المخبأ وجد بداخله كدس للعتاد يحتوي على 34 مقذوف مختلف العيارات و21 مسطرة تفجير و13 عبوة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ اخرى مختلفة الاستخدام”.



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