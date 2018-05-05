الإعلام الأمني يعلن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في صلاح الدين

2018/05/05 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن مركز الإعلام الأمني، السبت، عن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في محافظة صلاح الدين.وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".

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