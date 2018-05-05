2018/05/05 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حماس تحمل إسرائيل المسئولية عن انفجار غزة الذي أودى بحياة 6 أشخاص قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس تحمل إسرائيل المسئولية عن انفجار غزة الذي أودى بحياة 6 أشخاص) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس تحمل إسرائيل المسئولية عن انفجار غزة الذي أودى بحياة 6 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).