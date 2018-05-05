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حماس تحمل إسرائيل المسئولية عن انفجار غزة الذي أودى بحياة 6 أشخاص
2018/05/05 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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