2018/05/05 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصريه:

قالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم ان عطلا طارئا في محطة الناصرية الحرارية تسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج في المحافظة.

شبكة اخبار الناصريه:قالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم ان عطلا طارئا في محطة الناصرية الحرارية تسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية علي نسخة منه ان عارضا فنيا طارئا في محولة التحويل الذاتي رقم (5)في محطة الناصرية الحرارية

ادى الي زيادة ساعات القطع المبرمج في عموم مدن المحافظة واوضح ان العمل جار الان من قبل كوادر مديرية الانتاج,لاصلاح العطل.

وتشهد العديد من مدن المحافظه حاليا ترديا ملحوظا في تجهيز الطاقه وزيادة لافته في ساعات القطع المبرمج .

انتهى

No Comments

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ذي قار:عطل طارئ يتسبب بزيادة ساعات القطع ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ذي قار:عطل طارئ يتسبب بزيادة ساعات القطع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).