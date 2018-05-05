فوز ريال مدريد على برشلونة 11_1 غير رسمي وغير معترف به … كلام غير حقيقي!

2018/05/05 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ عندما يأتي سيرة الكلاسيكو تأتي سيرة 11_1 أكبر نتيجة في تاريخ الكلاسيكو والقصه دارت فى عام 1943 في إياب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا وكان برشلونة متقدما بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في مباراة الذهاب.

القصة المشهورة بين جماهير برشلونة تقول بأن الحرس الحديدى للزعيم الأسبانى الراحل فرانشسكو فرانكو الذي حكم إسبانيا قد أجبر لاعبي برشلونة في مباراة الإياب في مدريد على الخسارة ومايجعل عشاق برشلونة يصدقون كلامهم هو أن برشلونة سحق الريال 3-0 في مباراة الذهاب وأن ريال مدريد كان ضعيفا وقتها بل إنه خسر النهائى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف أى إنه لايستحق الفوز الكبير وقتها.

عشاق ريال مدريد لهم دلائل أخرى على أن ماحدث كان حقيقة حيث أن برشلونة خسر من أتلتيك بلباو 12_1 قبل فترة حكم فرانكو فى 1931 والريال نفسه هزم برشلونة 8_2 فى 1934 قبل حكم فرانكو بل أن برشلونة نفسه فى عهد فرانكو هزم الريال 7_2 فلو كانت الأمور كذلك لماذا لم يتدخل فرانكو؟

المدريديستا يؤكدون لو كان فرانكو يتدخل لصالح ريال مدريد لكان تدخل لريال وقتها ليهزم أتلتيك بلباو ويحقق كأس ملك أسبانيا حينها .

من يردد إن النتيجة غير رسمية ومعتمدة في أروقة الإتحاد الأسباني فهو مخطيء لأن الإتحاد الأسبانى إعترف رسميا عبر موقعه الرسمى على تويتر في 19 مارس 2015 بأن أكبر إنتصار فى تاريخ الليجا كان الإنتصار التاريخى للريال على برسلونة 11_1 فى إياب نصف نهائى كأس أسبانيا يوم 13 يونيو 1943.

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