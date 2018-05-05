عبدالامير الركابي - نحو استعادة العقل العراقي دوره الكوني/1

2018/05/05 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي يتهيأ العقل العراقي، لمغادرة زمن الاحتجاب والتعطل التاريخي، المرافق عادة لوقع "الحقب الانقطاعية" في تاريخ ارض الرافدين، وفي حين يهيمن المازق الشامل على الحياة، ولايجد بقايا النقَلة، والمرددون للمحفوظات، غير بقايا باليه من الافكار، هي بالأصل، من طينة الازمة المخيمة المستحكمة، ومن الدلائل على استشرائها المطرد، يلتقي واقع التمخض المستجد، مع ازمة كبرى اشمل، تحل على العالم منذ عقود، وقد بلغت اليو......

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