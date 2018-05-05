بالصور..العثور على مخبئ للعبوات والصواريخ في بيجي

2018/05/05 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عثرت القوات الأمنية اليوم السبت، على مخبئ للعبوات الناسفة والصواريخ في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين.وذكر المركز الإعلامي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابئ العبوات والصواريخ وتضبط بداخله 34 مقذوف مختلف العيارات و21 مسطرة تفجير".وأضاف" كما احتوى المخبئ 13 عبوة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ ضد الدروع و4 صواريخ جهنم في احدى المناطق بقضاء بيحي بمحافظة صلاح الدين".وأشار الى ان" المفارز تقوم بتفجيره موقعيا من قبل مفارز الهندسة العسكرية".انتهى

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