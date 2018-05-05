هل تشتعل حرب بين إسرائيل وإيران؟

2018/05/05 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد مؤشرات اندلاع حرب بين إسرائيل وإيرن يوماً بعد يوم، ولعل ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من معلوماتٍ عن البرنامج النووي الإيراني،

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