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هل تشتعل حرب بين إسرائيل وإيران؟
2018/05/05 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تزداد مؤشرات اندلاع حرب بين إسرائيل وإيرن يوماً بعد يوم، ولعل ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من معلوماتٍ عن البرنامج النووي الإيراني،

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