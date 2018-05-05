133 حالة فساد بوزارة الداخلية خلال شهر نيسان

2018/05/05 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية تفتيش بغداد التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية, السبت، خلال شهر نيسان, في الكشف عن 133حالة فساد اداري ومالي بدوائر الوزارة العام الجاري.

وذكر مكتب المفتش في بيان " ان "التقرير الشهري الصادر عن مديرية تفتيش بغداد في مفتشية الداخلية لشهر نيسان من العام الجاري 2018 يشير الى تمكنها من ضبط 117 حالة فساد اداري و 16 حالة فساد مالي".

واضاف ان "مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة كانت ، 82 حالة اهمال ، و 18 حالة استغلال وظيفي، و 12 حالة تزوير، وحالتي سوء استخدام للسلطة، وحالتي تعسف، إضافة الى حالة مخالفات ضبطية واحدة".

واشار البيان الى أن "مؤشرات الفساد المالي المكتشفة كانت، 7 حالات رشوة، و 4 حالات هدر بالمال العام، و حالتي إخفاء مواد، ومثلها اختلاس، وحالة سرقة واحدة".



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وتعمل مديرية تفتيش بغداد التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية على التحقيق في الكثير من القضايا المتعلقة بشبهات فساد اداري ومالي في العديد من مفاصل الوزارة، وقد تمكنت عن كشف العديد منها واحالة مرتكبيها الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.



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