2018/05/05 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا للانتخابات، السبت، أن إعلان نتائج الانتخابات الأولية سيكون خلال يومين او ثلاث بعد اغلاق صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أنها ستتسلم الطعون بعد إعلان النتائج الأولية.وقال عضو مجلس المفوضين حازم محمد في تصريح صحفي إن “التصويت الخاص للقوات الأمنية سيكون يوم الخميس المقبل, قبل الاقتراع العام بيومين وتعلن نتائجه مع نتائج الاقتراع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج الأولية خلال يومين او ثلاث بعد انتهاء التصويت) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن للأنباء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج الأولية خلال يومين او ثلاث بعد انتهاء التصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن للأنباء).