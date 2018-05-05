الاعلام الامني يعلن ضبط مخبأ للصواريخ والعبوات في صلاح الدين

2018/05/05 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط مخبأ للصواريخ والعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.وذكر المركز في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابيء العبوات والصواريخ".

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واضاف انه "ضبط بداخله 34 مقذوف مختلف العيارات و21 مسطرة تفجير و13 عبوة على شكل جلكان سعة 20 لترا و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ، و4 صواريخ جهنم في احدى المناطق بقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".واشار الى انها "قامت بتفجيره موقعيا من قبل مفارز الهندسة العسكرية".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من العراق.

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