طائرات التحالف تستهدف قيادياً بداعش في العراق

2018/05/05 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قصفت طائرات حربية تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مساء اليوم السبت، نفقا تابعا لتنظيم داعش في جبل قره جوخ بأطراف ناحية أربيل، فيما اكد قائد بقوات البيشمركة ان القصف استهدف قياديا للتنظيم في المنطقة.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن قائد قوات البيشمركة في محور كوير مخمور سيروان بارزاني قوله، ان طائرات التحالف قصفت نفقا لداعش مساء اليوم في جبل قره جوخ، مشيرا الى ان القصف استهدف قياديا في التنظيم، من دون تقديم المزيد من المعلومات عن نتائج القصف.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد اعلن النصر النهائي على تنظيم داعش في 12 من ايلول الماضي، كما قامت قوات التحالف الدولي باغلاق معسكرها في بغداد وانهت بذلك عملياتها العسكرية ضد التنظيم في العراق الا ان المسلحين يشنون الهجمات بين الحين والاخر في عدد من المناطق.

واصدر التنظيم قبل ايام بيانا هدد فيه المرشحين والناخبين الذين يرومون المشاركة في الانتخابات النيابية في الثاني عشر من الشهر الجاري.

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