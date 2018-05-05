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انهيار الاتفاق النووي يمهد لعودة صراع السلطة في إيران
2018/05/05 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يرى مسؤولون ومحللون أن المحافظين في إيران يستعدون لزيادة الضغوط على الرئيس حسن روحاني، إذا ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء

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