انهيار الاتفاق النووي يمهد لعودة صراع السلطة في إيران

2018/05/05 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مسؤولون ومحللون أن المحافظين في إيران يستعدون لزيادة الضغوط على الرئيس حسن روحاني، إذا ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء

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