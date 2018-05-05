السفارة الإيرانية في بغداد تدعو المواطنين إلي عدم السفر إلي العراق في 12 أيار

2018/05/05 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي البيان الذي صدر اليوم السبت قالت السفارة الإيرانية لدي بغداد: نظراً لموعد إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية الذي يصادف يوم السبت القادم 12 أيار/ نيسان الجاري ونظراً لإغلاق جميع الدوائر والمؤسسات في شتي أنحاء العراق فإن علي الإيرانيين العازمين علي السفر إلي العراق في ذلك اليوم أن يغيروا موعد سفرهم هذا.وأشار البيان إلي إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية العراقية من الساعة 24 من يوم 11 أيار/ نيسان الجاري وحتي الساعة 24 من اليوم التالي أي 12 نيسان.انتهي ** ا ح ** 2342

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