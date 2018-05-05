فالنسيا يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

2018/05/05 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن فالنسيا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر ريال بيتيس صاحب المركز الخامس 2-صفر أمام أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

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