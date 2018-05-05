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مفوضية الانتخابات في كركوك تنفي
2018/05/05 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعيةً الكيانات السياسية إلى الابتعاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات في كركوك تنفي "اتهامات المجلس العربي" بشأن تعاقدها مع موظفين من الكورد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات في كركوك تنفي "اتهامات المجلس العربي" بشأن تعاقدها مع موظفين من الكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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