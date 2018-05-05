صحيفة: “كيري” يلتقي سراً بـ”ظريف” وقادة أوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي

2018/05/05 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف و كيري

المعلومة/ متابعة …

أعلنت صحيفة “بوسطن غلوب” الأمريكية، السبت، امتلاكها معلومات بشأن لقاءات سرية أجراها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقادة أوروبيين، لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، أنّ “كيري” التقى بـ”ظريف” مرتين خلال الشهرين الماضيين، كانت آخرهما قبل أسبوعين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك”.

وأضافت أن “الرجلين بحثا استراتيجية الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع بين الدول الغربية وإيران، منتصف عام 2015، وسط مخاوف من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منه”.

وتابعت الصحيفة أن “كيري التقى، في الإطار ذاته، الرئيسين الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني من اجل الحفاظ على الاتفاق، الذي يعد أحد مؤسسيه”.

يشار إلى أن ترامب أكد مرارًا نية أدارته الانسحاب من الاتفاق، وينتظر أن يتخذ قراره النهائي بهذا الشأن في 12 مايو/أيار الجاري.انتهى/25

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