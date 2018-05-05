2018/05/05 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدرب برشلونة يستبعد رباعي الفريق من قائمة الكلاسيكو

المعلومة/ متابعة

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، غدًا الأحد في الكلاسيكو المقرر إقامته على ملعب “كامب نو” في الجولة الـ36 من منافسات الليجا.

واستبعد مدرب برشلونة 4 لاعبين من قائمته، وهم لوكاس ديني وأليكس فيدال وياري مينا وأندريه جوميز.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن فالفيردي استبعد هذا الرباعي أيضًا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي انتهى بفوز البلوجرانا على إشبيلية بخماسية نظيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي أندريه جوميز فقد مكانته داخل الفريق الكتالوني وأصبح خارج حسابات فالفيردي في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسين

الدفاع: سيميدو، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، فيرمايلين، جوردي ألبا

الوسط: باولينيو، كوتينيو، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، إنييستا

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، باكو ألكاسير.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة يستبعد رباعي الفريق من قائمة الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة يستبعد رباعي الفريق من قائمة الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).