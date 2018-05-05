الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


2018/05/05 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كاد والد لطفلين أن يموت بسبب قضم أظافره، وذلك بعد إصابته بتعفن في الدم بسبب قضمه لأظافره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("محظوظا للبقاء على قيد الحياة"... "قضم الأظافر" كاد يقتل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("محظوظا للبقاء على قيد الحياة"... "قضم الأظافر" كاد يقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعد ان كانت 5 ملايين .. مصرف الرشيد يعلن عن زيادة بسلف الزواج للموظفين
⋙ العثور على عائلة كاملة مقتولة داخل منزلها وسط بغداد
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور على وكر لداعش في صلاح الدين
⋙ انجاز الاستعدادات اللوجستية للانتخابات التشريعية اللبنانية
⋙ تعادل سلبي بين نجوم العراق والنجف السابقين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..سيول دهوك تثير رعب المواطنين
⋙ بالفيديو.. رمية تماس خرافية وهدف رائع في مباراة نسائية
⋙ بالصور..العثور على مخبئ للعبوات والصواريخ في بيجي
الأكثر شيوعا