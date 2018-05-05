2018/05/05 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاد والد لطفلين أن يموت بسبب قضم أظافره، وذلك بعد إصابته بتعفن في الدم بسبب قضمه لأظافره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("محظوظا للبقاء على قيد الحياة"... "قضم الأظافر" كاد يقتل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("محظوظا للبقاء على قيد الحياة"... "قضم الأظافر" كاد يقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).