تخصيص مليون دولار لتنمية المياه الجوفية في كوردستان

2018/05/05 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مسؤول في وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة ستقوم بالتنمية في مجال لمياه الجوفية في الاقليم بمبلغ مقداره مليون دولار.

وقال المدير العام لمصادر المياه في وزارة الزراعة محمد امين فارس، في تصريح صحفي، ان منظمة اليونسكو ستقوم بتنفيذ مشروع مهم للمياه الجوفية بمبغ مليون دولار على حساب ميزانية مفوظية التنمية السويسرية.

واضاف فارس انه بهدف تنمية المياه الجوفية قام وفد من حكومة اقليم كوردستان العام الماضي بزيارة الى ايطاليا، لافتا الى ان الموافقة على المشروع قد حصلت خلال الايام القليلة الماضية.

واوضح انه وفقا لتعليمات وقرارات المنظمة الدولية فان المياه المشتركة حق شرعي للشعوب المتجاورة ووفق جميع القوانين والاعراف الدولية لذلك على الدول المتجاورة احترام التعليمات والقرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو والاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية الاخرى.

واضاف انه في المرحلة المقبلة سيتم تنفيذ مشروع تنمية المياه الجوفية من قبل منظمة اليونسكو وبالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وعدد من الشركات الخبيرة على مرحلتين، لافتا الى ان المرحلة الاولى تقديم 640 الف دولار من قبل الاتحاد الاوربي للمشروع، فيما تتضمن المرحلة الثانية تقديم 51 الف دولار تم تأمينها أيضاً على حساب الاتحاد الاوربي.

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