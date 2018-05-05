أنصار بوتشيمون يرفضون إجراء انتخابات جديدة في كتالونيا

2018/05/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أنصار الرئيس الانفصالي السابق لكتالونيا كارليس بوتشيمون اليوم السبت، أنهم يرفضون إجراء انتخابات جديدة في الإقليم مع استمرار الأزمة السياسية منذ ستة أشهر، وأعلنوا أنهم سيحاولون إعادته إلى منصبه للمرة الأخيرة.

وقد يعني ذلك أن الانفصاليين سيقترحون في نهاية المطاف مرشحا يمكن أن ينتخبه البرلمان الكتالوني قبل 22 مايو/ أيار، تمهيدا لتشكيل حكومة.



وتشترط مدريد هذا الأمر لرفع الوصاية التي فرضتها على كتالونيا منذ حاولت الانفصال في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وقال إدوار بوجول المتحدث باسم الكتلة البرلمانية «معا من أجل كتالونيا» بعد اجتماع مع بوتشيمون في برلين، «لا نريد انتخابات جديدة».

لكنه أوضح، أنهم سيحاولون مجددا إعادة الرئيس المقال إلى منصبه في موعد أقصاه 14 مايو/ أيار.

إلا أن ترشيح بوتشيمون آيل إلى الفشل رغم إقرار البرلمان الكتالوني الجمعة قانونا يجيز تنصيبه مع عدم وجوده في الإقليم.



فقد أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها ستطعن بهذا القانون أمام القضاء.



ومن شأن اللجوء إلى القضاء أن يعلق هذا القانون في شكل تلقائي.

وبوتشيمون موجود في ألمانيا لتجنب اعتقاله في إسبانيا على غرار تسع شخصيات انفصالية سبق أن اعتقلت.

وعلى برلمان كتالونيا حيث للانفصاليين أكثرية مطلقة أن ينتخب رئيسا قبل 22 مايو/ أيار، وإلا تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأوضح المتحدث، أن البديل عن بوتشيمون هو جوردي سانشيز، الملاحق أيضا بتهمة العصيان والمسجون قرب مدريد.

وأكد، أنه إذا استحال ذلك «فعلينا أن نفتح الباب أمام خيار آخر»، لكنه لفت إلى أنه «لم يتم طرح أي من الأسماء»، التي تداولتها الصحافة «على طاولة النقاش».

وأشارت الصحافة الإسبانية خصوصا إلى اسم الخبيرة الاقتصادية إيلسا أرتادي القريبة من بوتشيمون.

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