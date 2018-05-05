وثيقة.. الصدر يرفض

2018/05/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مشروع الاغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بأنه يهدف لـ"فرض الفساد أكثر".

وفي رد سؤال من قبل أحد اتباعه حول رأيه "بمشروع الأغلبية السياسية، وإن كان يخدم الشعب العراقي ام لا، قال الصدر "انا لست مع الأغلبية السياسية حاليا".

وتابع الصدر أن "بعض السياسيين الواهمين، يظنون انهم يستطيعون تحصيلها لفرض فسادهم أكثر".

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