🔴 كومباني يدعم السير اليكس بيرجسون

2018/05/05 | 23:10

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هاي كورة – قام كومباني قائد المان سيتي بتدعيم السير اليكس فيرجسون و ذلك بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة اليوم و التي كانت بسبب نزيف في الدماغ حيث تمت هذه العملية بنجاخ

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