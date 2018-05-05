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🔴 كومباني يدعم السير اليكس بيرجسون
2018/05/05 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قام كومباني قائد المان سيتي بتدعيم السير اليكس فيرجسون و ذلك بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة اليوم و التي كانت بسبب نزيف في الدماغ حيث تمت هذه العملية بنجاخ

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