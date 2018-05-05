افتتاح ثالث ملعب دولي حديث في العراق

2018/05/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتسع الملعب لـ 30 إلف متفرج، وهو مشيد من طبقتين مع سقف مفتوح من الوسط، ويلحق به ملعبان أحدهما للتدريب بسعة 2000 متفرج، والأخر مخصص لسباقات العاب القوى بسعة 400 متفرج.

ويأمل مسؤولون في وزارة الشباب والرياضة أن يسمح الاتحادان الأسيوي والدولي (فيفا) بإقامة المباريات الرسمية مستقبلا على هذا الملعب الذي بلغت كلفته ما يقارب 100 مليون دولار.

وبدأ العمل في هذا المشروع عام 2011، وتوقفت مراحل الإنشاء أكثر من مرة ولفترات طويلة بسبب المشاكل المالية.

واعتبر وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبد الرضا عبطان خلال حفل الافتتاح الذي حضره أكثر من 30 ألف شخص، ان "انجاز هذا الملعب يأتي في إطار رغبة الوزارة بأن يكون في كل محافظة عراقية ملعب دولي حديث متاح أمام الشباب والرياضيين، وهناك أكثر من ملعب نستعد لافتتاحه في الفترة المقبلة".

وأقيمت لمناسبة افتتاح ملعب النجف الدولي مباراة استعراضية بين نجوم منتخب العراق السابقين ولاعبين مثلوا الفريق المحلي للمدينة خلال سنوات ماضية.

يذكر أن ملعبي البصرة (60 ألف متفرج) وكربلاء (30 ألفا) هما من أحدث ملاعب كرة القدم في العراق، وسمح الفيفا في آذار/مارس الماضي بإقامة المباريات الرسمية على هذين الملعبين.

وخاض الزوراء العراقي أول مباراة رسمية على ملعب كربلاء الدولي في نيسان/ابريل الماضي كانت أمام العهد اللبناني ضمن مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي، واستضاف مواطنه القوة الجوية المالكية البحريني على الملعب ذاته في المسابقة ذاتها.





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